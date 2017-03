Khởi tố kẻ trói cô giáo trong nhà tắm để cướp

(PLO)- Ngày 13-1, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Ngọc Công (24 tuổi, trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội chứa mại dâm, tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản.