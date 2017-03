Khởi tố kẻ xâm hại bé gái ba tuổi tại nơi khám bệnh

Người nhà bé Th. kéo đến công an phường vào tối 12/6, khi hay tin bé Th. bị xâm hại tình dục

Tại cơ quan điều tra, Tạ Quang Bình thừa nhận có hành vi xâm hại vùng kín của bé Th. (3 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Hành vi này cũng được chứng minh bởi kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy cơ quan sinh dục của Th. tấy đỏ, màng trinh có hơi giãn nhưng không rách.

Vụ việc xảy ra vào chiều 12/6, vợ chồng anh N.V.H. (ngụ quận Bình Tân) đã tố cáo Tạ Quang Bình, kỹ thuật viên của Trung tâm sức khỏe cộng đồng (có trụ sở đóng tại số 10 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10), về hành vi xâm hại tình dục đối con gái của họ là bé với cháu Th. (3 tuổi).

Theo tường trình của anh H. do bé Th. bị hen suyễn nên chiều 12/6, vợ anh là chị P. đã đưa con đến khám tại Trung tâm sức khỏe cộng đồng để khám bệnh. Tại đây, bé Th. được đưa vào phòng của Bình để tiến hành kiểm tra, đo độ hen suyễn. Lúc này, chị P. ngồi đợi ở ngoài.

Khoảng 20 phút sau, Bình dắt cháu Th. ra thông báo với chị P. là Bình đã đo hai lần nhưng chưa được, Bình sẽ tiếp tục đo lần thứ 3 cho kết quả được chuẩn xác. Trong thời gian này, Bình yêu cầu chị P. đi xuống quầy thu tiền để đóng viện phí. Chị P. định đưa con theo thì Bình nói cứ để bé Th. ở lại để Bình kiểm tra.

Sau khi đóng viện phí, chị P. quay lại phòng thì nhìn bé Th. khóc thét và được Bình bế ngoài hành lang. Linh cảm có chuyện gì đó bất thường nên chị P. vội chạy lại thì phát hiện vùng kín của con gái chảy máu, đồng thời Bình có dấu hiệu hốt hoảng nên chị P. lập tức níu áo Bình lại hỏi cho rõ.

Tuy nhiên, Bình quanh co từ chối câu trả lời, ngay lập tức chị P. chạy ra đường hô hoán nhờ người dân trình báo công an can thiệp.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an quận 10 xác định Bình có hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 3 tuổi nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với kỹ thuật viên Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng này.

Theo người nhà bé Th. từ khi sự việc xảy ra bé Th. luôn trong tình trạng hoảng loạn. Đến chiều 22/6, người thân của bé gái này xác nhận, hiện tại tinh thần của Th. đã dần ổn định, gia đình đang tìm mọi cách để làm cho bé không bị ảnh hưởng tâm lí về sau này.

Theo T.P (Dân trí)