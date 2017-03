Khởi tố lái xe gây tai nạn làm chết ba sinh viên

Ngày 21/12/2010, công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ tạm giam đối với Nguyễn Xuân Trường là lái xe tải gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn vào tối 20/12/2010 trên tỉnh lộ 282 thuộc xã An Bình, huyện Thuận Thành.

Hồi 19 giờ ngày 20/12/2010, trên tuyến tỉnh lộ 282 thuộc thôn Nghi Khúc, xã An Bình, huyện Thuận Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe tải biển kiểm soát 34K-7427 do với Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1987), trú ở thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình (Bắc Giang), điều khiển đi theo hướng thị trấn Gia Bình về Hà Nội đâm vào chiếc xe máy mang biển kiểm soát 99L1-2753 do Phạm Thị Hảo (sinh năm 1992) ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình điều khiển đi theo hướng ngược lại, phía sau xe trở hai người bạn. Hậu quả cả ba người trên xe máy bị tử vong gồm Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1992) quê ở Văn Môn-Yên Phong chết tại chỗ; Phạm Thị Hảo (sinh năm 1992) ở xã Xuân Lai-Gia Bình bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình; Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1992) quê ở xã Việt Hùng-Quế Võ bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh cùng ngày. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do lái xe không làm chủ tốc độ, xử lý tình huống không tốt, lấn phần đường gây tai nạn nghiêm trọng. Trước vụ việc nghiêm trọng, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lái xe tải Nguyễn Xuân Trường. Ba bạn Giang, Hảo, Trang hiện đang là sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đang trên đường về quê nhà Hảo dự đám cưới chị gái. Hảo đi xe máy từ nhà đến điểm dừng xe buýt thị trấn Đông Côi để đón Trang và Giang về Gia Bình thì bị tai nạn. Hiện thi thể ba nạn nhân đã được các gia đình đưa về mai táng. Theo Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)