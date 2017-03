(PL)- Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Đình An, 21 tuổi, trú tại tổ 54, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

Trước đó, ngày 27-2, tại khu đô thị mới Cam Đường, An điều khiển xe ôtô tải gây tai nạn làm chết hai nữ sinh Trường THPT chuyên Lào Cai. Sau khi gây ra tai nạn, lái xe An tăng ga bỏ chạy. Người dân địa phương đã dùng xe máy đuổi theo bắt giữ An. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. T.SƠN