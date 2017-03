Khởi tố một cán bộ thi hành án ở Kon Tum

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô, Kon Tum, ngày 20/7, Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Hoài Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đắk Tô về tội "tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 278- Bộ Luật Hình.

Theo kết quả xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô, trong thời gian từ năm 2008 đến 2009, ông Trần Hoài Đức đã chỉ đạo kế toán cơ quan làm chứng từ khống rút số tiền hơn 100 triệu đồng. Số tiền trên, ông Đức sử dụng phục vụ cho việc chi tiêu nội bộ và chi tiêu cá nhân. Hành vi trên của ông Đức đã đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Được biết, một số cán bộ công chức trong Chi cục đã làm đơn tố cáo ông Đức có hành vi bất chính và có nhiều hành động thiếu văn hóa. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của ông Đức để xử lý theo quy định pháp luật. Theo Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)