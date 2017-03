Khởi tố một cán bộ thuế ở Đắk Lắk nhận hối lộ

Hải là cán bộ Đội Quản lý thu thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thu khác thuộc Chi cục Thuế huyện Ea H’Leo. Chiều 14-8, Công an huyện Ea H’Leo phát hiện quả tang Hải nhận hối lộ 15 triệu đồng nhằm giúp một người dân không phải nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông LQC làm hồ sơ chuyển nhượng một thửa đất (ở xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo) từ anh trai. Lẽ ra ông C. phải nộp hơn 115 triệu đồng tiền thuế nhưng Hải nói chỉ cần ông C. đưa cho Hải 15 triệu đồng thì không phải nộp số tiền thuế trên. Trong lúc hai bên đang “giao dịch” thì công an bắt quả tang.