Khởi tố một hiệu trưởng đánh bạc

Đêm 19-9, khi ông Hoàng cùng sáu người khác đang sát phạt nhau trên chiếu bạc ở nhà ông Hoàng Xuân Sơn (xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) thì bị công an huyện bắt quả tang, thu giữ gần 20 triệu đồng, hai bộ bài tú lơ khơ, một xe ô tô và nhiều xe máy, điện thoại di động.

Đến ngày 29-9, cơ quan Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố bị can ông Hoàng cùng những người trên về hành vi đánh bạc. Ngoài ra, công an cũng đang điều tra, xử lý thầy giáo Nguyễn Huy Thọ (giáo viên Trường Tiểu học xã Kỳ Thọ), chủ nhà cùng ba người nữa. Đây là những người ngồi xem cuộc đánh bạc trên.

P.ÁNH