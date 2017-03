Khởi tố một thầy giáo về tội cố ý gây thương tích

Thượng tá Phan Hữu Hán - Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Cảnh Ngọc, hiện đang là giáo viên Trường THCS xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Trước đó, vào chiều 19-/3, trong lúc đánh bóng chuyền tại trường đã xảy ra xích mích giữa thầy Ngọc và ba thanh niên xã Ngọc Lâm trong đó có Vi Văn Ngọ.

Đến chiều 20-3, sau khi uống rượu về, ba thanh niên này kéo đến Trường THCS Ngọc Lâm để gây sự với thầy Ngọc. Biết sự việc, thầy Ngọc cố tránh nhưng Ngọ đã lao vào đánh thầy Ngọc. Trong khi chống cự, thầy Ngọc không may đã làm Ngọ ngã đập đầu xuống nền xi măng.

Sáng 21-3, gia đình Ngọ đánh thức con dậy đi làm thì phát hiện Ngọ đã chết từ lúc nào... Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận Ngọ chết do bị chấn thương sọ não kín.

