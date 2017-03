Khởi tố một thương binh làm hàng ngàn bộ hồ sơ thương binh giả

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnhNghệ An cho biết ngày 9-7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hồng Tư (56 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tư là thương binh 1/4. Gần đây người dân “tố” Tư nhận “chạy” làm chế độ thương binh, bệnh binh cho một số người. Ngày 2-7, Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nhà Tư, phát hiện và thu giữ hàng ngàn hồ sơ, giấy tờ giả liên quan đến chế độ thương tật cho thương binh, chất độc da cam… Trong đó có một số hồ sơ đã hoàn thiện đề nghị công nhận thương, bệnh binh, còn lại hầu hết hồ sơ mới đóng dấu khống chỉ của các cơ quan quân đội, hội đồng giám định y khoa. Ngoài ra Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ từ năm 2008 đến nay, Tư đã hưởng sai chế độ 800 triệu đồng. Những người hưởng sai chế độ từ giấy tờ giả do Tư làm cũng thừa nhận đã đưa tiền cho Tư để nhờ Tư làm giả hồ sơ thương binh. Ngoài sửa chữa, sử dụng giấy tờ giả, Tư còn nhận trên 600 triệu đồng của trên 70 người để làm sai các quy định nhằm hưởng chế độ. Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được một số đối tượng trong đường dây làm giả các chế độ chính sách để hưởng sai chế độ của Tư và đang mở rộng điều tra. Đ.LAM