Khởi tố năm đối tượng gây rối

Khoảng 22 giờ 30 ngày 20-12-2012, anh Võ Nhựt Hưởng (SN 1985, ngụ ấp 5, xã Phạm Văn Cội) đi cùng các anh Hoài, Việt, Thanh, Chủ, Sơn, Châu vào Nông trường cao su Phạm Văn Cội trộm mủ cao su. Khi đang lấy mủ thì có ánh đèn pin, cả bọn cho đó là bảo vệ nông trường nên bỏ đi. Lúc này sáu người (không rõ là ai) đi theo ra lệnh: “Đứng im!” rồi hô to: “Đập chết nó”, khiến cho cả bọn hoảng sợ bỏ chạy về nhiều hướng. Đến 24 giờ cùng ngày, cả bọn tập trung lại tại điểm tập kết ban đầu nhưng không thấy anh Hưởng đâu. Mọi người lập tức chia nhau đi tìm. Đến 11 giờ 30 ngày hôm sau, họ mới phát hiện anh Hưởng đã chết trong tư thế nằm úp mặt xuống đất, cách nơi trộm mủ khoảng 50 mét.

Sau khi khám nghiệm, công an đã giao xác anh Hưởng cho gia đình lo hậu sự. Lúc 8 giờ ngày 24-12-2012, gia đình tổ chức đưa người xấu số đến khu nghĩa địa ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi an táng. Khi đoàn xe tang đi ngang qua Nông trường Phạm Văn Cội thì Võ Nhựt Thuận (SN 1980), Vũ Thị Tuyết (SN 1955) và Nguyễn Thị Thành Tuyền (SN 1989) là anh trai, mẹ và vợ của anh Hưởng đã dừng xe tang ngay trước cổng nông trường rồi cùng các đối tượng Nguyễn Văn Vũ, Đặng Văn Hòa, Nguyễn Văn Thanh đã ra nằm chặn đầu xe tang. Sau đó, Phạm Thị Ngọc Phước đã phát tán hình ảnh, la lối cho rằng anh Hưởng bị đánh chết. Trần Đắc Sơn, Nguyễn Văn Định đứng trên xe bồn đánh trống kích động gây áp lực yêu cầu ban giám đốc nông trường phải bồi thường dân sự về cái chết của anh Hưởng, khiến cho tình hình ách tắc giao thông xảy ra gần ba giờ đồng hồ. Sau khi được Công an huyện Củ Chi đến hiện trường vận động, thuyết phục, gia đình mới đồng ý đưa quan tài anh Hưởng đi an táng.

Ngoài việc bắt giữ Phước và khởi tố Sơn, Vũ, Hòa, Thanh, Công an huyện Củ Chi chuyển hồ sơ vụ án đến Công an xã Phạm Văn Cội để xử lý hành chính Nguyễn Văn Định (do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự). Riêng hành vi của Thuận, bà Tuyết và Tuyền có dấu hiệu phạm tội “gây rối trật tự công cộng”, nhưng là người thân của anh Hưởng trong tình trạng bị kích động về cái chết của anh Hưởng, do bị kẻ xấu xúi giục, kích động nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)