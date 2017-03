Khởi tố năm kẻ chặt hạ 200 m3 gỗ sa mu đỏ quý hiếm

(PL)- Ngày 12-7, cơ quan Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Tâm, Vi Văn Hoài, Lữ Văn Dương, Vi Văn Bình và Cao Minh Quyết về tội vi phạm các quy định về bảo vệ và khai thác lâm sản.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đầu tháng 7-2015, đoàn công tác liên ngành gồm Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Hạnh Dịch đã tuần tra, phát hiện ba cây sa mu đỏ (sa mu dầu) nằm giáp ranh đường biên giới Việt-Lào bị chặt hạ. Ba cây sa mu đỏ này (đường kính 2-2,7 m; dài 35-40 m) thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Tại hiện trường, công an và kiểm lâm thu giữ rất nhiều bộ phản với tổng khoảng 200 m3 gỗ sa mu đỏ (thuộc nhóm 2A)… Qua điều tra, Tâm, Hoài, Dương, Bình, Minh là năm người đã mang phương tiện, lương thực, đi luồn rừng để chặt hạ ba cây sa mu dầu lớn nói trên để xẻ ra, kéo qua biên giới bán cho đầu nậu ở Lào với giá khoảng 8 triệu đồng/m3. Tuy nhiên, họ chưa kịp kéo qua Lào bán thì bị phát hiện, bắt giữ. Đ.LAM