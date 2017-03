Khởi tố năm người cướp 25 lượng vàng của ông cụ ăn xin

Ngày 2-1, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã khởi tố bị can đối với năm nghi phạm về tội cướp tài sản. Hiện công an mở rộng điều tra, xác minh để thu hồi tang vật vụ án.

Theo tìm hiểu, khi bắt giữ, công an cũng thu giữ trên người và tại nơi ở của các bị can tổng cộng hơn 5,5 lượng vàng cùng 29 triệu đồng. Tạm thời công an trao trả một phần tài sản (10 triệu đồng) cho người bị hại để trang trải cuộc sống.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 21-12, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thái Tài, Cao Văn Sang và Lê Đức Duy chạy xe máy đến chợ thực phẩm Tam Nông, nơi ông Cưng đang ngủ để thực hiện vụ cướp. Theo kế hoạch, Sang đến làm quen rồi nhậu với một ông già ở khu vực trước chợ, Duy có nhiệm vụ cảnh giới, còn Tài và Việt vào trong chợ cướp vàng của ông Cưng.

Khi vào khu vực sạp nơi ông Cưng đang ngủ, Tài khều vào người và ông Cưng lồm cồm ngồi dậy, liền bị Tài và Việt khống chế. Việt lục túi quần ông Cưng, đụng phải hàng chục kim băng nên Việt tuột luôn quần dài và quần đùi của ông Cưng (bên trong các túi quần chứa vàng) tẩu thoát, sáng hôm sau chia nhau.

Riêng Trần Văn Thanh Danh, dù đã đồng ý tham gia vụ cướp nhưng đến khi Việt gọi điện thoại thì đổi ý. Tuy nhiên, Danh vẫn nhận của Việt một nhẫn vàng.

Ông Nguyễn Văn Cưng sau khi bị cướp tài sản chỉ biết khóc và sáng 22-12 quấn vội cái khăn che thân rồi đi ăn xin. Khi tiểu thương biết chuyện liền báo công an. Theo ông Cưng, qua hơn 40 năm hành khất, ông dành dụm được 25 lượng vàng và cất giấu trong người…

GIA TUỆ