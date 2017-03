Khởi tố nam thanh niên nhảy từ tầng 3 trụ sở Công an TP Ninh Bình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Văn Huấn (SN 1992) ở Gia Viễn, Ninh Bình bị về tội "cố ý gây thương tích".





Theo đó, vào ngày 1/7, khi bị tạm giữ ở trụ sở công an TP.Ninh Bình để lấy lời khai, Vũ Văn Huấn bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống đất và bị gãy chân tay, chấn thương đốt sống, sau đó được đi điều trị tại BV Việt Đức (Hà Nội). Sau khi được điều trị, vết thương của Huấn đã tạm ổn.

Lý giải cho việc nhảy lầu tại trụ sở Công an TP Ninh Bình, Huấn “kêu oan” rằng mình không liên quan đến các tội danh bị cáo buộc nhưng bị cán bộ hỏi cung, dùng nhục hình đến không chịu nổi lên đã phải hành động như vậy.





Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Huấn, được xác định có hành vi côn đồ hung hãn, sống lang thang và bị một số kẻ xấu lợi dụng vào việc “đâm thuê chém mướn”.

Ngoài việc gây thương tích làm tổn hại 11% sức khỏe anh Đinh Văn Diện ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn và đâm trọng thương anh Tống Duy Tôn, đối tượng Huấn còn trực tiếp gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích trước đó.





Vào tháng 9/2012, Huấn đã dùng kiếm chém anh Bùi Văn Khoa (SN 1971) ở huyện Nho Quan, Ninh Bình. Mặc dù bị thương tích nhưng anh Khoa từ chối giám định thương tích nên cơ quan điều tra không có căn cứ khởi tố vụ án và Vũ Văn Huấn chỉ bị phạt hành chính về hành vi này.





Tiếp đến vào ngày 10/3, tại vũ trường Newlife-Clup, Huấn đã dùng dao đâm anh Lê Đức Việt ở Hoa Lư, Ninh Bình thủng bụng. Lý do Huấn tưởng anh Việt có mâu thuẫn với bạn Huấn.





Mặc dù bị thương nặng nhưng anh Việt không tố cáo. Mãi đến ngày 14/7, khi biết Huấn bị công an bắt giữ, anh này mới làm đơn tố cáo. Qua giám định anh Lê Đức Việt bị tổn hại 39% sức khỏe.





Vào ngày 30/6, khi kiểm tra 4 thanh niên đi trên 1 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, trong số này có Vũ Văn Huấn, Tổ tuần tra của Công an TP.Ninh Bình đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an. Tại đây, Huấn đã nhảy từ tầng 3 trụ sở công an xuống.





Theo Quốc Đô (Dân trí)