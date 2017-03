Khởi tố nghệ sĩ Kim Tử Long về hành vi đánh bạc

NSƯT Kim Tử Long



Theo Thiện Thảo (Công an TP.HCM)

Như tin đã đưa, khoảng 3h15 ngày 26/6, Công an xã Tích Thiện kết hợp CA huyện Trà Ôn, Vĩnh Long kiểm tra sà lan đậu trên vàm Tân Dinh, phát hiện hàng chục người đang có hành vi đánh bạc.Tại hiện trường, CA tạm giữ 27 đối tượng, trong đó có nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, thu trên chiếu bạc 69.353.000 đồng, 22 hột xí ngầu, 2 bộ bài Tây. Khám xét trong người các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ thêm 374.157.500 đồng, 1.345USD...Được biết, sau khi biễu diễn văn nghệ phục vụ lễ tân hôn của con trai ông Nguyễn Văn Khôi (ngụ xã Tích Thiện), các đối tượng tụ tập xuống sà lan đánh bạc với mức ăn thua khá lớn..Tuy nhiên, làm việc với trinh sát, Kim Tử Long không thành thật và cho rằng chỉ xuống sà lan tìm tài xế, sau đó chỉ tham gia ba ván cho vui. Lời khai trên trái ngược với các con bạc tham gia sát phạt với Kim Tử Long.Trong số tang vật thu giữ của Kim Tử Long có 78 triệu đồng trên người, trong túi xách có 257.675.000 đồng, 1.345 USD và 4 thẻ ATM.Về số tiền trên, Long khai nhận, 78 triệu đồng là tiền cát sê biểu diễn tại An Giang và tiệc cưới nhà ông Khôi. Số tiền túi xách là tiền thanh toán mua chung cư mà Long chuẩn bị trả.Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã khởi tố, bắt giam 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.