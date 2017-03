Khởi tố nghi can cố ý lái xe tông chết người

Ngày 25-12, thượng tá Phạm Văn Sơn, trưởng Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk), cho biết công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đặng Toàn Thọ để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó khoảng 16g ngày 15-12, ông P.T.B. (46 tuổi, trú xã Cư M’lan) đi xe máy vào thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp). Khi ông B. đến tỉnh lộ 1 thuộc thôn 1 (xã Cư M’lan) thì Đặng Toàn Thọ lái ôtô bốn chỗ chạy từ phía sau tông vào xe ông B. khiến ông B. ngã văng ra đường. Anh Nguyễn Thế Huy (25 tuổi, con rể ông B.) kể trước đó vào tháng 8-2011, Thọ chạy xe máy và bị vướng vào sợi dây thừng buộc trâu của nhà ông B. dẫn đến bị tai nạn. Vụ việc được Công an huyện Ea Súp kết luận đây là vụ án dân sự. Ngày 12-12, Tòa án nhân dân huyện Ea Súp đã tuyên gia đình ông B. phải bồi thường 11 triệu đồng, trong khi gia đình Thọ đòi bồi thường số tiền hơn 54 triệu đồng. Theo TR.TÂN (TTO)