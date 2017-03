Khởi tố nghịch tử giết mẹ giấu vào lu nước

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang chiều ngày 30/3 cho biết, cơ quan này đã thực hiện lệnh khởi tố đối với bị can Nguyễn Khả Đạt, sinh ngày 19/5/1997, ngụ tại tổ 9, phường An Hòa (TP.Rạch Giá, Kiên Giang), về tội giết người, cướp tài sản.