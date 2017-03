Khởi tố người anh dùng xẻng đánh chết em

(PL)- Cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phan Văn Giang (trú khối 4, thị trấn Yên Thành) về tội giết người.

Trước đó, chiều 4-10, do mâu thuẫn, Giang đã dùng cán xẻng đánh em trai là Phan Văn Phúc dẫn đến tử vong. Sau sự việc xảy ra, gia đình không trình báo công an mà vội vàng khâm liệm để tổ chức lễ mai táng Phúc. Tuy nhiên, người dân đã tố cáo sự việc lên Công an huyện Yên Thành để vào cuộc điều tra. Qua điều tra, sáng 4-10, Giang chuẩn bị vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam tìm kiếm việc làm. Trước khi lên đường đi làm ăn xa, Giang có nhờ Phúc chở vật liệu cát, xi măng để gia trát lại thềm nhà của vợ chồng Giang bị hư hỏng. Chiều cùng ngày, Phúc có uống rượu rồi đến nhà Giang chơi nhưng bước đi loạng choạng rồi giẫm lên làm hỏng bậc thềm mà Giang vừa gia cố. Giang nổi nóng quát tháo rồi hai anh em mâu thuẫn, xô xát nhau. Giang vớ được chiếc xẻng gần đó đánh vào người Phúc khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Đ.LAM