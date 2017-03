Khởi tố người cha đốt chết 2 con gái về tội giết người

Xác định Trần Đình Hiệp, là cha của 2 bé gái đã tử vong trong vụ đốt 6 người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với bị can này để điều tra về hành vi Giết người.

Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Đình Hiệp (tức Điệp, SN 1987, trú tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương - Hải Phòng) về hành vi Giết người. Trần Đình Hiệp đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Giết người Hiệp được cơ quan điều tra xác định là hung thủ đổ xăng châm lửa đốt khiến 6 người trong gia đình bị bỏng nặng. Hậu quả, liên tục từ ngày 19 đến ngày 20-3, liên tiếp 3 người thân trong gia đình của Hiệp gồm ông Trần Đình Hậu (SN 1961, bố Hiệp) cùng 2 con gái của Hiệp là Trần Như Ngọc (SN 2007) và Trần Thu Huyền (SN 2008), đã thiệt mạng tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). Riêng bà Nguyễn Thị Nên (SN 1963, mẹ đẻ Hiệp) cùng chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1986, mẹ của 2 cháu bé) bị bỏng từ 25-30% vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Theo tài liệu điều tra, khoảng 20 giờ ngày 17-3, vợ chồng Hiệp cùng 2 con gái từ nhà bố mẹ vợ ở Thuận Thiên, Kiến Thụy - Hải Phòng về nhà. Nửa tiếng sau, trong khi Hiệp đang nằm trên giường chơi với 2 con trong phòng ngủ thì giữa chị Luyến và ông Hậu xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Sau đó, ông Hậu vào phòng đẩy chị Luyến ngã xuống giường, cả hai sau đó cùng bóp cổ nhau. Thấy bố chồng, nàng dâu xảy ra xung đột, 2 mẹ con Hiệp vào can ngăn nhưng cả 2 người vẫn tiếp tục giằng co. Hiệp nói: “Còn đánh nhau nữa thì tôi đốt đấy”. Trong lúc bực tức bột phát, không lường trước được hậu quả nghiêm trọng xảy ra, Hiệp đứng dậy lấy can xăng để cạnh bao thóc gần cửa và mở nắp can, vẩy xăng vào khu vực giường ngủ nơi 2 con cùng ông Hậu, bà Nên và chị Luyến đang ở đó rồi bật lửa châm vào thành giường làm cháy cả khung giường và dẫn đến hậu quả đau lòng trên. Điều 93. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết nhiều người; b) Giết phụ nữ mà biết là có thai; c) Giết trẻ em; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; n) Có tính chất côn đồ; o) Có tổ chức; p) Tái phạm nguy hiểm; q) Vì động cơ đê hèn. 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. Theo Tr.Đức (NLĐO)