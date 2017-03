Tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết sau khi có kết luận vụ cháu bé Nguyễn Văn Hường (bảy tuổi) chết do bị cha ép uống rượu, ngày 15-10, công an huyện đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Tiến (cha cháu Hường).

Ngày 30-7, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Tiến để phục vụ công tác điều tra. Theo kết luận ngày 14-10 của Viện Khoa học hình sự Bộ công an, trong nội tạng cháu Hường có chất methanol. T.QUANG