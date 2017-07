Khởi tố người có HIV đâm chết bảo vệ bệnh viện

Ngày 3-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị VKSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Thái (41 tuổi, trú xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội giết người.

Qua xét nghiệm cho thấy Thái nghiện ma túy và có HIV. Nạn nhân bị Thái đâm tử vong là ông Lô Minh Hương (60 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) - bảo vệ BV Sản nhi Nghệ An.



Nguyễn Văn Thái bị bắt sau khi gây án.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 45 sáng 30-6, tại bãi giữ xe BV Sản Nhi Nghệ An, Thái đã dùng dao đâm vào người ông Hương.

Do ông Hương bị mất máu rất nhiều, có 50 y, bác sĩ và người dân đã hiến 50 đơn vị máu (nhóm máu O) và 19 khối hồng cầu để cứu. Sau đó ông được chuyển lên BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An nhưng không qua khỏi.



Khu vực sân bệnh viện, nơi xảy ra vụ án mạng.

Các bảo vệ BV Sản Nhi Nghệ An cho biết thời gian qua Thái chăm con ở bệnh viện, vì nghiện nên dùng ma túy và thường vứt kim tiêm bừa bãi tại nhà vệ sinh của bệnh viện. Ông Hương đã nhiều lần nhắc nhở Thái không được vứt kim tiêm gây nguy hiểm và nếu tái diễn sẽ báo cơ quan chức năng.

Sau khi đâm ông Hương, Thái không run sợ bỏ chạy mà cầm dao đòi đâm người khác nữa. Thái khai nhận bản thân nghiện ma túy nhiều năm nay và đã có một tiền án liên quan đến ma túy.