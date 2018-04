Khởi tố người đàn ông cầm dao phay dọa giết phóng viên

Ngày 16-4, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, quản lý xe của Công ty TNHH Xuân Phát, TP Quy Nhơn) về hành vi đe dọa giết người. Bị can Bình bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Nguyễn Văn Bình cầm dao phay dọa giết PV báo Nông Thôn Ngày Nay. Ảnh cắt từ clip của NGỌC OAI.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn xác nhận thông tin trên và cho biết hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi tiếp nhận phản ánh từ bạn đọc, lúc 8 giờ 30 ngày 22-3, PV Dũ Tuấn của Nông Thôn Ngày Nay cùng một đồng nghiệp báo Sài Gòn Giải Phóng đến tác nghiệp, ghi hình tình trạng xe tải chở đất san lấp cho một công trình ở phường Nhơn Bình có dấu hiệu quá tải, làm rơi vãi đất, tung bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường.

Thời điểm đó, đoàn xe ben của Công ty TNHH Xuân Phát (TP Quy Nhơn) đang chở đất cho công trình trên.

Trên đang di chuyển ra khỏi hiện trường, hai PV bị Nguyễn Văn Bình (quản lý xe của Công ty TNHH Xuân Phát) đi ô tô chặn lại giữa đường. Bình xông vào đẩy PV Dũ Tuấn té khỏi xe máy rồi đấm vào mặt anh Tuấn.

Tiếp đó, Bình cầm dao phay dí mạnh vào PV Dũ Tuấn dọa chém, giết. Bình vừa liên tục chửi bới vừa yêu cầu PV xóa hết hình ảnh đã ghi. Hầu hết diễn biến sự việc trên đã được một PV khác ghi hình và đã cung cấp cho cơ quan công an để xử lý.



Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an. Ảnh: BCTTBĐ.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có công văn giao giám đốc công an tỉnh này khẩn trương chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm những người đã có hành vi hành hung PV Dũ Tuấn; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.