Khởi tố người làm công trộm hơn 11 cây vàng

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ (Long An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Châu, 19 tuổi tạm trú tại thị trấn Đông Thành (Đức Huệ) tội trộm cắp tài sản trị giá gần 400 triệu đồng.