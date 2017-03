Khởi tố người mang xăng đốt ga Vinh

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 8-12, Hòa (hành nghề xe ôm trước cổng ga Vinh) cho rằng bị một nữ nhân viên nhà ga nhìn mình với ánh mắt khinh thường nên tức giận. Hòa chạy xe máy về nhà lấy can nhựa ra cây xăng mua 200.000 đồng.

Hòa chạy xe máy chở theo can xăng chừng 10 lít dừng trước cửa phòng chờ ga Vinh, nơi cô nhân viên trên đang làm việc rồi đổ xăng châm lửa đốt. Mặc dù nhân viên nhà ga nhanh chóng dập lửa nhưng đám cháy gây hư hại một máy điều hòa, camera, bàn làm việc cùng nhiều thiết bị khác. Khoảng một giờ sau khi gây án, Hòa bị cảnh sát bắt giữ.

Ông Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh, cho biết cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định bệnh tâm thần đối với Hòa do Hòa gây án trong lúc có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Gia đình bị can đã trình cơ quan công an sổ điều trị bệnh tâm thần của Hòa.

HÀ TĨNH