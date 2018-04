Khởi tố người nhà bệnh nhi tấn công bác sĩ BV Xanh Pôn

Ngày 20-4, lãnh đạo Công an quận Ba Đình cho biết thông tin trên. Trương Văn Thanh (32 tuổi, trú phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ 30 tối 13-4, Thanh cùng con trai là cháu P. (5 tuổi) đi dự sinh nhật ở trên phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.



Thanh tấn công tới tấp BS Chiến

Trong lúc Thanh ngồi uống rượu với bạn, cháu P. ở ngoài chơi đùa và bị ngã, rách đuôi mắt phải. Phát hiện sự việc, Thanh vội đưa con vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội để xử lý vết thương.



Đến 23 giờ 30, Thanh đưa cháu P. lên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và được bác sĩ Vũ Hồng Chiến (28 tuổi), khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BV Xanh Pôn thăm khám.

Lúc này Thanh yêu cầu BS Chiến khâu vết thương thẩm mỹ cho cháu P. bằng chỉ nhỏ, không để lại sẹo. BS Chiến giải thích nếu khâu thường thì chuyển xuống khoa cấp cứu, còn khâu thẩm mỹ thì cháu P sẽ được BS Chiến trực tiếp khâu.

Do xót con đang bị thương, thấy bác sĩ tư vấn lâu, cho rằng bác sĩ gây khó dễ nên Thanh chửi bới và dùng tay đánh BS Chiến 2 cái vào mặt. Phát hiện sự việc, bảo vệ BV và người thân của Thanh vào can ngăn, đồng thời thông báo cho cơ quan công an về sự xô xát trên.

Ngay sau đó, Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biên đã có mặt tại hiện trường, đưa Thanh về trụ sở cơ quan công an để xác minh.

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận có hành vi gây thương tích cho BS Chiến và gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra, BS Chiến từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường dân sự.