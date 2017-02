Khởi tố người vợ cùng tình nhân chôn xác chồng

Sáng nay (24-2), đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội giết người.



Nghi can Đức khi được dẫn giải tới hiện trường chôn xác nạn nhân

Đức được xác định là nghi can chính đã sát hại anh Vũ Di Hành (31 tuổi, trú TP. Bảo Lộc) rồi chôn xác phi tang.

Công an cũng khởi tố bị can Trần Thị Tuyết Hương (vợ nạn nhân Hành), bắt tạm giam người này về tội che giấu tội phạm.

Theo thông tin điều tra, vào ngày 22-12-2016, Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận đơn trình báo của em trai là Vũ Di Hành mất tích sáu ngày trước đó. Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án điều tra.

Cơ quan điều tra xác định Đức là nghi can nên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Đức khai báo đã dùng dao sát hại anh Hành tại chòi cà phê của nạn nhân ở xã Lộc Đức. Sau khi sát hại, Đức chở xác anh Hành về thôn An Bình, xã Lộc An chôn phi tang vào ngày 16-12.

Đức khai nhận đsát hại anh Hành là do có quan hệ tình cảm với Hương (vợ nạn nhân Hành). Quá trình Đức giết hại anh Hành, Hương chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không tố giác mà còn cùng hung thủ chôn xác nạn nhân.

Sau khi sát hại, Đức lấy điện thoại của anh Hành, nhắn cho người thân của anh nói là bỏ nhà đi với người khác. Hương thì loan tin trên trang facebook là chồng bỏ đi theo bồ để đánh lạc hướng điều tra.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.