Khởi tố người vợ dùng chày đập 'của quý' khiến chồng tử vong

Ngày 18-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với bà Moong Mẹ Phia (45 tuổi, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội giết người.

Trưa 11-9, bà Phia chạy sang hàng xóm la hét, kêu cứu cho chồng mình là ông Moong Xuân Tình đã tự tử bằng thuốc chuột. Tuy nhiên, thấy dấu hiệu bất thường, Công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc điều tra cho thấy sau khi đi uống rượu về, ông Tình có mâu thuẫn với vợ. Bà Phia trách chồng thường hay xỉn rượu. Ông Tình rượt đuổi bà Phia vào nhà rồi đóng chốt cửa lại dọa đánh vì "hỗn láo với chồng".

Bà Phia vớ lấy chày gỗ đánh vào vùng cổ ông Tình khiến ông ngã xuống, rồi dùng chày tấn công vào vùng kín khiến ông Tình bất tỉnh và tử vong. Sau đó bà Phia bỏ một vỏ gói thuốc chuột và hai gói thuốc chuột vào túi quần ông Tình để tạo hiện trường giả.

Sau khi bị bắt giữ, bà Phia vẫn phủ nhận hành vi giết chồng của mình. Nhưng qua đấu tranh và các chứng cứ khám nghiệm, bà Phia mới cúi đầu khai nhận hành vi đánh chết chồng.

Bà Phia cũng khai nhận rằng do bị chồng uống rượu say hay đánh đập, bạo hành nên đã lỡ tay chống trả quá mức khiến ông Tình tử vong.

Vợ chồng ông Tình, bà Phia có sáu người con đã trưởng thành và ra ở riêng.