Khởi tố nguyên 3 sỹ quan công an tỉnh Tiền Giang

Chiều 7/6/2011, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Cục điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nhà riêng 3 nguyên cán bộ công an Tiền Giang, gồm các ông Ngô Thanh Phong, Nguyễn Văn Nên, Phạm Văn Út, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.”

Trước đó, Bộ Công an cũng đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với nguyên 3 cán bộ công an này vì đã có nhiều sai phạm trong hoạt động điều tra, xử lý một số vụ án trước đây. Theo quyết định, Đại tá Ngô Thanh Phong, nguyên Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, bị xử lý với hình thức cách chức, hạ cấp bậc hàm từ đại tá xuống thượng tá, do vi phạm quản lý sử dụng vật chứng và vi phạm nguyên tắc của ngành. Thượng tá Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Trưởng công an huyện Châu Thành, bị cách chức, hạ cấp bậc hàm từ thượng tá xuống trung tá, do vi phạm về công tác bắt giam giữ và quản lý sử dụng vật chứng. Thiếu tá Phạm Văn Út, Đội trưởng (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang) cũng chịu hình thức kỷ luật cách chức đội trưởng, hạ cấp bậc hàm từ thiếu tá xuống đại úy, do vi phạm quản lý sử dụng vật chứng. Vào năm 2003, khi là phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Nên đã ký lệnh bắt tạm giam hai ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng (Bình Dương) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ án này, có dấu hiệu oan sai và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ mà ông Nguyễn Văn Nên là người chịu trách nhiệm. Riêng ông Ngô Thanh Phong và ông Phạm Văn Út đã chỉ đạo thuộc cấp đem hàng chục tỷ đồng tiền tang vật vụ án gửi ngân hàng, lấy lãi khoảng 1,3 tỷ đồng để chi cho hoạt động của đơn vị sai nguyên tắc. Theo Minh Trí-Công Trí (TTXVN/Vietnam+)