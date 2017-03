Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng buôn hơn 20 bánh heroin

Nguyễn Thị Luật (19 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) và Cù Minh Tuấn (29 tuổi, trú khối 7, phường Quang Trung, TP Vinh) về tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khánh nguyên là cán bộ ngân hàng ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - bị cho nghỉ việc do nghiện heroin và buôn heroin. Sau khi ra tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, thời gian gần đây Khánh lại thiết lập đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An rồi chuyển ra các tỉnh phía Bắc và phía Nam tiêu thụ. Khánh giàu lên nhanh chóng và mua nhà tiền tỉ cho con học ĐH ở Hà Nội.

Khánh cặp bồ với Luật, biến Luật thành “kế toán” thu tiền và tuyển Tuấn làm “nhân viên” giao hàng… ma túy.

Ông Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (giữa) tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho ban chuyên án. Ảnh: T.ĐẠI

Đêm 19-8, Khánh bảo Tuấn ôm 20 bánh heroin (trọng lượng 7 kg) đi xe taxi theo quốc lộ 1A đi ra phía Bắc giao cho một trùm khác. Khánh giắt súng ngắn vào người rồi cùng Luật lên phòng khách sạn Beijing (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) để… vui vẻ. Tuy nhiên, khi Tuấn đi đến địa phận xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì lực lượng Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt quả tang. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác ập vào phòng khách sạn bắt khẩn cấp Khánh đang ôm Luật. Khánh rút súng ngắn ra lên đạn và chống trả. Các chiến sĩ kịp tước súng bắt gọn Khánh và Luật. Khám xét nhà Khánh, công an thu giữ tang vật 300 g ma túy đá và 297 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, ngày 17-8, ban chuyên án phát hiện Khánh, Tuấn lên vùng biên Nghệ An nhận “hàng” ma túy nhưng cả hai đã kịp đánh lạc hướng “cắt đường” chạy mất hút. Trong quá trình bám theo xe ô tô của Khánh và Tuấn chạy với tốc tộ cao và “cắt đuôi”, một chiến sĩ Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An bị tai nạn bị thương phải nhập viện.

Ngày 22-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án 614K thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây ma túy này.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) đã biểu dương, tặng hoa, trao thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án 614K.

ĐẮC LAM