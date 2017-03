Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Ông Lê Văn Hiền. (Nguồn: Vnexpress)

Hiện ông Hiền bị cấm đi khỏi nơi cư trú.



Ông Lê Văn Hiền bị khởi tố do có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn đối với ông Đoàn Văn Vươn trên diện tích 19,3ha, tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào sáng 5/1/2012. Khi đó, ông Hiền là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.



Ngày 5/1/2012, huyện Tiên Lãng đã thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn đối với ông Đoàn Văn Vươn trên diện tích 19,3ha, tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang. Do không chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, ông Đoàn Văn Vươn đã tập hợp một số người trong gia đình bàn bạc, mua mìn, kíp nổ, súng đạn hoa cải, bình gas... và thực hiện việc chống đối lại lực lượng cưỡng chế làm bảy người bị thương.



Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã có kết luận vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” và đề nghị truy tố sáu bị can gồm ông Đoàn Văn Vươn, sinh năm 1963; Đoàn Văn Quý, sinh năm 1966, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; Đoàn Văn Sịnh, sinh năm 1957, trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng; Đoàn Văn Vệ, sinh năm 1974, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng đồng can tội “giết người”; bà Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Hiền đồng can tội “chống người thi hành công vụ.”



Trong quá trình cưỡng chế, nhà của ông Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Vươn bị phá hủy.



Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư xã Vinh Quang và Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang cùng về tội "hủy hoại tài sản.”



Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan điều tra cũng kết luận ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và bị khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng diễn ra trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013./.