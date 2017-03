Khởi tố nguyên giám đốc chi nhánh SJC Hà Nội

Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa xác nhận thông tin trên.

Theo ông Long, ngay sau khi phát hiện sự việc, hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc công ty đã thành lập tổ kiểm tra vào ngày 20-2-2009. Theo kết luận bước đầu, giám đốc chi nhánh SJC Hà Nội là Hoàng Thị Thu Hà và bộ phận kế toán tài vụ đã làm thất thoát hoặc cố ý làm trái để chiếm đoạt số tiền theo ước tính ban đầu lên đến 15 tỉ đồng.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc và đặc biệt là thái độ ngoan cố không hợp tác của bà Hoàng Thị Thu Hà, hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc công ty đã chuyển công văn đề nghị Công an Hà Nội điều tra xử lý vụ việc và nếu có đủ chứng cứ phạm tội thì cho khởi tố vụ án, khởi tố bị can để giúp công ty làm sáng tỏ vụ việc và tìm cách thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị thất thoát hoặc bị chiếm đoạt.

Tổng giám đốc SJC cho biết hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Mới đây, PC 15 Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nhưng cho tại ngoại) đối với bà Hoàng Thị Thu Hà.

Ông Long cho biết số tiền thất thoát, làm trái theo kiểm tra nội bộ là trên 15 tỉ đồng, tuy nhiên chính xác con số là bao nhiêu thì phải chờ kiểm toán. SJC và Công an Hà Nội thống nhất thuê kiểm toán, trong tuần tới sẽ có số liệu cụ thể.

Cũng theo ông Long, vụ này để lại “hậu quả” đối với SJC, hiện công ty đã “đóng cửa” khâu sản xuất vàng ở Hà Nội, chỉ sản xuất tại TP.HCM và vận chuyển ra Hà Nội, nên chi phí rất tốn kém.

Được biết, bà Hà đã có thâm niên công tác tại SJC từ năm 1993, có bằng đại học tài chính kế toán, trải qua 14 năm phụ trách kế toán chi nhánh SJC tại Hà Nội, gần 1 năm là phó giám đốc chi nhánh trước khi làm giám đốc chi nhánh Miền Bắc vào tháng 12-2007.

