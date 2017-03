Khởi tố nguyên kế toán trưởng Cosevco

Sau đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Xưởng (số 131 Nguyễn Huệ, khu phố 8, phường 1, thị xã Đông Hà).

Cũng sáng qua, tại trụ sở Cosevco (số 517 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của công ty. 14 giờ 30 cùng ngày, tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng miền Trung và Tây Nguyên đóng tại Đà Nẵng, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Xuân Thuận - nguyên kế toán trưởng Cosevco về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Sai phạm của hai bị can trên liên quan đến việc xây dựng dự án nhà máy gỗ MDF tại Quảng Trị. Cả hai bị can được tại ngoại.

Liên quan đến những sai phạm của Cosevco, trước đó Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Xây dựng tổ chức lại quản lý của Cosevco nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, từng bước ổn định sản xuất, đồng thời chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Cosevco về công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico).