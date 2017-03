Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Thanh là bị can thứ năm bị khởi tố vì liên quan đến vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại dự án khu dân cư Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng (xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải cũ). Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng cũng đã khám xét nơi ở của ông Vũ Chí Thanh.

Vụ án vi phạm quản lý đất đai Quán Nam đã được khởi tố vào tháng 5-2007. Nhiều quan chức chủ chốt đã bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn như nguyên chủ tịch UBND huyện An Hải (nay là huyện An Dương), nguyên giám đốc Sở Địa chính, trưởng phòng Địa chính huyện An Hải, nguyên chủ tịch UBND xã Dư Hàng Kênh.

Theo tài liệu điều tra năm 2002, UBND TP Hải Phòng đồng ý giao cho xã Dư Hàng Kênh lập dự án cấp đất cho trên 370 hộ dân làm nhà kiểu biệt thự, không được chia lô làm nhà ống. Tuy nhiên, khi thực hiện đã có gần 850 hộ dân được cấp đất, trong đó có khoảng 650 hộ là cán bộ, quan chức cốt cán của TP. Những việc làm khuất tất này đã gây bức xúc trong dư luận từ nhiều năm qua.

Trước đó, trong vụ án tiêu cực đất đai Đồ Sơn (Hải Phòng), ông Vũ Chí Thanh là người ký cấp đất tái định cư sai đối tượng, vợ ông cũng là người được đưa vào danh sách cấp đất nhưng ông lại không bị xử lý hình sự.