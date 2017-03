Khởi tố nguyên phó trưởng Công an thị trấn Nam Đàn

Chiều 14/10, thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Định (52 tuổi), nguyên phó trưởng Công an thị trấn Nam Đàn về 2 tội “giao cấu với trẻ em” và “Lợi dung chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra thì đầu năm 2009, công an thị trấn Nam Đàn đã mở đợt ra quân kiểm tra hành chính đối với các nhà nghỉ trên địa bàn. Biết Lê Thị P (16 tuổi tuổi ở Quảng Xương, Thanh Hóa) “còn non” nên chủ nhà nghỉ An Phú Quý (Đóng ở trên thị trấn Nam Đàn) là Nguyễn Thị Yến đến công an thị trấn Nam Đàn gặp Định để “cầu cứu”. Nhà nghỉ An Phú Quý, nơi Định bị khởi tố về tội giao cấu với trẻ em Định bấy giờ là phó trưởng công an thị trấn phụ trách quản lý hộ khẩu để đăng ký tạm trú biết P thiếu chứng minh nhân dân và giấy tạm vắng vẫn làm thủ tục tạm trú cho P. Tháng 9/2009, trong quá trình kiểm tra thực tế hồ sơ của nhân viên nhà nghỉ này, Định thấy tất cả giấy tờ của P đều ghi sinh năm 1992. Sau đó nguyên phó trưởng công an thị trấn đã tự ý lấy bút sửa năm sinh của P trong sổ đăng ký tạm trú từ năm 1996 thành năm 1992. Hành vi của Vũ Xuân định đã bị cơ quan điều tra khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài ra, Định còn bị khởi tố một tội danh khác là “giao cấu với trẻ em”. “Trước khi công an khởi tố, chủ tịch UBND huyện Nam Đàn ra quyết định miễn nhiệm chức vụ công tác đối với Định. Hiện chờ Tòa xử và cho Định tại ngoại”, thượng tá Thuyết cho biết. Theo Trọng Đức (Bee)