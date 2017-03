Khởi tố nhóm chuyên trộm nông cụ

Những bị can này gồm: Thái Doãn Tuấn Tú, Võ Tấn Thưởng, Trần Minh Tuyết, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Chí Trung, Trần Hồng Đăng và Nguyễn Văn Sul (tám nghi can đều ngụ xã Phú Lý) để điều tra làm rõ các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 27-7, Thưởng và Tú rủ nhau đến rẫy của ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ ấp 4, xã Phú Lý) trộm máy bơm nước bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi cả hai mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ thì bị tổ tuần tra của Công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện, bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Thưởng và Tú khai nhận để có tiền tiêu xài và chơi ma túy, cả hai đã cùng Tuyết và Nghĩa (cũng nghiện ma túy) bàn nhau đi trộm cắp tài sản. Từ tháng 6-2015 đến khi bị bắt, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp tài sản rồi nhờ Công, Trung, Đăng đem bán cho Sul.