Khởi tố nhóm côn đồ “đại náo” trên Quốc lộ 14

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 15h ngày 1/9, Thắng, Mạnh, Dũng cùng một số đối tượng khác (chưa rõ danh tính) rủ nhau vào quán Y.T. (xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, cạnh quốc lộ 14) nhậu. Sau chầu nhậu, cả đám quay ra quậy phá, đập vỡ đồ đạc trong quán khiến thực khách ở đây bỏ chạy tán loạn. Chưa chịu dừng lại ở đó, khi đã có men rượu trong người, Thắng, Mạnh và Dũng kéo nhau ra QL14 đoạn qua xã Đắk Ru chặn xe ôtô, xe máy lưu thông qua lại để xin đểu, những ai phản ứng lại thì bị chúng quay ra hành hung, đập phá xe.

Anh Nguyễn Minh Hoàng (trú TP Hồ Chí Minh) cho biết, vào khoảng 16h30' ngày 1/9, anh cùng gia đình và một số người bạn đi trên xe ôtô mang BKS 51A-271.09 từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) về TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến địa bàn xã Đắk Ru thì phát hiện phía trước có 3 thanh niên đang chặn xe máy, xe khách và xe tải qua lại để xin tiền. Thấy xe của anh Hoàng chạy tới, cả 3 thanh niên này quay sang chặn xe yêu cầu mở cửa nhưng do lúc này trên xe có trẻ nhỏ nên anh Hoàng không dám mở cửa. Không được đáp ứng yêu cầu, cả 3 tên quay sang dùng gạch, đá đập vỡ kính chắn gió phía trước. Thấy thái độ của chúng quá hung hăng, anh Hoàng nhấn ga xe bỏ chạy về phía trước và tìm cách trình báo với Công an xã Đắk Ru.



Chiếc xe của anh Nguyễn Minh Hoàng bị nhóm côn đồ đập phá tan tành.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi thấy anh Hoàng bỏ chạy, Thắng, Mạnh và Dũng tiếp tục quay sang chặn xe tải mang BKS 51C-038.05 do anh Trần Văn Tài (trú TP Hồ Chí Minh) điều khiển đi từ phía sau tới. Chúng dùng đá, gậy đập vỡ kính chắn gió rồi leo lên xe quát tháo, dọa dẫm đòi xin tiền. Trước thái độ hung hăng của 3 tên côn đồ, anh Tài cùng 2 phụ xe rút tuýp sắt trên xe nhảy xuống đường đuổi đánh lại. Thấy đồng bọn bị đánh trả, một số đối tượng ở gần đó (cùng nhóm với Thắng, Mạnh và Dũng) chạy tới tiếp tay đánh trả anh Tài cùng hai phụ xe gây ra cảnh hỗn loạn trên suốt cả đoạn đường dài.

Nhận được tin báo của người dân, đồng chí Phạm Hữu Trường (Phó Công an xã Đắk Ru) đến hiện trường để can thiệp. Khi đồng chí Trường vừa cầm còng số 8 chạy tới để bắt giữ các đối tượng thì bất ngờ nhóm côn đồ này quay sang tấn công, đuổi đánh khiến đồng chí Trường bị thương. Ngay lúc này, lực lượng dân phòng xã cũng có mặt kịp thời đến tiếp sức nhưng chỉ vây bắt được tên Thắng, còn các đối tượng khác đã nhanh chân bỏ trốn. Sau khi dẫn giải đối tượng Lê Việt Thắng về trụ sở, vụ việc đã được cấp báo lên Công an huyện Đắk R'lấp. Sau khi lấy lời khai, xác định danh tính của các đối tượng bỏ trốn, ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện phối hợp cùng Công an xã đã tiến hành truy bắt nóng hai đối tượng Quách Tiến Mạnh và Hà Chí Dũng khi chúng đang lẩn trốn tại chòi rẫy của người thân.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Bách, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đắk R'lấp cho biết, 3 tên Thắng, Mạnh và Dũng là những đối tượng cộm cán trong "Nhóm Tề Thiên" - một băng nhóm do những thanh niên lêu lổng, không nghề nghiệp trú tại dốc Bà Cứ (xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp) lập nên thường xuyên tổ chức ăn nhậu, quậy phá tại địa phương. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đắk R'lấp tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, truy bắt những đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua Báo CAND, Công an huyện Đắk R'lấp kêu gọi những đối tượng liên quan cần sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.



