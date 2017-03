Khởi tố nhóm cướp chuyên gây án với tiểu thương

Theo hồ sơ, rạng sáng 1-8, chị Nguyễn Thị N. (ngụ phường Điện An, Điện Bàn) đang chở rau đến chợ Điện Ngọc bán thì bị một nhóm thanh niên (bốn người) áp sát, đạp ngã xuống đường. Một người trong nhóm cầm thanh sắt gõ vào đầu chị N. đe dọa, buộc đưa tiền. Bị tấn công bất ngờ, chị N. phải đưa chúng hơn 200.000 đồng.

Tương tự, đêm 2-8, chị Lê Thị H. (trú Hòa Vang, Đà Nẵng) trên đường đến chợ Điện Ngọc cũng bị nhóm cướp chặn đường, dùng dao kề cổ rồi lục soát giỏ xách lấy tiền. Một đối tượng cầm thanh sắt đập vào đầu chị H. nhưng nhờ có mũ bảo hiểm nên chị H. không bị chấn thương. Sau khi cướp được 10 triệu đồng, nhóm cướp lên xe bỏ trốn.

Trước sự lộng hành của nhóm cướp, Công an thị xã Điện Bàn đã xác lập chuyên án triệt phá. Ngày 12-8, phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy đá tại một nhà nghỉ có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên công an tiến hành kiểm tra. Trong đó, có một thanh niên sử dụng xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen biển số 92F6-4963 có nhiều điểm trùng khớp với chiếc xe mà nhóm cướp sử dụng đi gây án.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận mượn chiếc xe máy trên của Quý Đức. Qua điều tra, công an xác định Đức chính là người đi xe máy cướp tiền chị H. nên bắt khẩn cấp. Từ lời khai của Đức, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ các đồng phạm còn lại gồm Tấn, Ngân và Hoàng.

Ngoài hai vụ cướp trên, Đức cùng đồng bọn khai nhận còn gây ra năm vụ cướp khác và nạn nhân đều là những tiểu thương buôn bán nhỏ.

LỆ THỦY