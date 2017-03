Khởi tố nhóm đánh bạc qua game bắn cá

Cụ thể ba nghi phạm bị bắt giữ gồm Phạm Xuân Nam, Vũ Đức Lý và Đào Anh Tuấn cùng ngụ Đồng Nai bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Còn Nguyễn Văn Hùng, ngụ Thanh Hóa), Trần Văn Minh và Hoàng Đức Tâm (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) bị khởi tố về tội đánh bạc. Lý và Minh được cho tại ngoại điều tra.

Thông tin ban đầu, vào chiều 5-7, Minh ghé quán Cát Phượng (xã Hiệp Phước) uống nước. Thấy trong quán có đặt máy chơi game bắn cá, Minh đã hỏi Bùi Tấn Luật (người quản lý máy game bắn cá) về cách chơi. Sau đó, Minh đã bỏ ra 50.000 đồng để chơi trò bắn cá.

Cùng thời điểm này, tại quán còn có Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Đức Tâm chơi chung máy game bắn cá với Minh. Chơi đến 14 giờ cùng ngày, Minh, Hùng, Tâm mỗi người tích lũy được 3 triệu điểm trên máy. Đến lúc này, máy bắn cá tự động ngưng, không cho mọi người chơi tiếp nên cả ba cùng nghỉ và yêu cầu Luật tính tiền.

Minh, Hùng và Tâm yêu cầu Luật phải trả cho mỗi người 150 triệu đồng, tương đương với 3 triệu điểm họ tích lũy được. Tuy nhiên, trước số tiền quá lớn phải trả, Luật đã gọi điện thoại cho ông Vũ Đức Lý (51 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, chủ máy game bắn cá) đến giải quyết.

Qua trao đổi, ông Lý chỉ đồng ý trả cho Minh, Hùng, Tâm mỗi người 10 triệu đồng. Đề xuất của ông Lý được Hùng và Tâm đồng ý, còn Minh không chịu nên vẫn ở lại quán Cát Phượng đòi bằng được số tiền đã thắng. Sau đó, giữa ông Lý và Minh cự cãi, tranh chấp nên báo với công an đến giải quyết. Công an xã Hiệp Phước xác định đây là một vụ đánh bạc trá hình nên đã tạm giữ Minh và Luật để điều tra. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá. Khai thác các đối tượng này, công an tiếp tục mời Hùng và Tâm đến làm việc thì cả hai đều thừa nhận hành vi đánh bạc và đã nhận 20 triệu đồng của ông Lý đưa. Tiếp đó, cơ quan công an xác định quán Cát Phượng của Đào Anh Tuấn làm chủ nên đã mời làm việc để điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra làm rõ.

TIẾN DŨNG