Khởi tố nhóm đối tượng bắt cóc người trong sân bay Nội Bài

Tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 8/11/2010, anh Nguyễn Tú Sinh (22 tuổi, quê huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) vừa xuống chuyến bay từ Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thì bị nhóm đối tượng do Đinh Văn Trọng (24 tuổi, chủ hiệu cầm đồ Cát Trọng, xã An Hưng, TP Hải Phòng) cầm đầu ập đến đe dọa, bắt cóc, chở về Hải Phòng. Mục đích của vụ bắt cóc là để đòi nợ cho một đối tượng người Việt hiện đang sinh sống tại Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất.



Anh Sinh bị các đối tượng trên giam giữ từ ngày 8/11 đến ngày 11/11. Khoảng 12 giờ 15 ngày 12/11, ông Nguyễn Trung Sáu, bố anh Sinh, phải mang 260 triệu đồng tiền chuộc con trai để giao cho nhóm bắt cóc tại cổng bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).



Khi nhóm bắt cóc vừa nhận tiền từ ông Sáu liền bị các trinh sát Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm hình sự CA TP Hải Phòng tổ chức bắt gọn, đồng thời giải thoát anh Sinh an toàn.



Nhóm đối tượng bắt cóc đòi nợ thuê gồm các đối tượng Nguyễn Trung Thành, 20 tuổi; Đinh Văn Phương, 26 tuổi; Nguyễn Văn Thụ, 13 tuổi; Phạm Văn Ba, 23 tuổi (cùng ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng); Trần Đức Đông, 19 tuổi; Lương Bảo Vũ, 20 tuổi (cùng ở xã Đại Bản) và Ngô Văn Sáng, 21 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng.



Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này.





Theo Anh Đô (Dân trí)