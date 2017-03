Khởi tố nhóm làm giả chứng chỉ sư phạm

(PL)- Một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Anh, Phạm Viết Quang, Nguyễn Kim Hồng, Đậu Thị Quyết, Đoàn Phước và Hồ Văn Thủy (giáo viên Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An - Huế) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Thông tin ban đầu, năm 2012, Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An tuyển dụng hơn 30 giáo viên dạy lái xe cả lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, trong số 30 giáo viên được tuyển dụng có 15 trường hợp sử dụng chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả. Tại cơ quan điều tra, các trường hợp sử dụng chứng chỉ giả khai nhận thông qua Đoàn Phước (nguyên là nhân viên tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An) đứng ra làm chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả giúp họ. Theo đó, những người muốn có được chứng chỉ này phải nộp tiền cho Phước từ 3 đến 8 triệu đồng/trường hợp. Sau đó Phước móc nối với nhóm do Nguyễn Kim Hồng sản xuất hàng loạt chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả dưới danh nghĩa Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh (TP Vinh). Sau khi có chứng chỉ, những người này xin vào làm giáo viên tại Trung tâm Đào tạo Tâm An và được chấp nhận. Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát hiện đường dây làm giả chứng chỉ do Nguyễn Công Anh đứng đầu. Anh khai nhận đã làm giả con dấu của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh để làm ra các chứng chỉ trên. VIẾT LONG