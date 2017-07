Khởi tố nhóm nghi can giết người trên quốc lộ 51

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3-7, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Nguyễn Đức Duy (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định), Vòng Kỳ Đức (22 tuổi), Nguyễn Thành Luận (24 tuổi) và Nguyễn Quang Dũng (22 tuổi, cả 3 đều ngụ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.



Duy, Đức, Luận và Dũng được xác định 4 nghi can do xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông đã truy đuổi, chặn đường đánh khiến anh Nguyễn Văn Quân (28 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) tử vong và anh Trần Viết Đức (30 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) bị thương xảy ra trên quốc lộ 51 mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.



Bốn nghi can giết người trên quốc lộ 51 bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vào khoảng 21 giờ ngày 11-6, nhóm của anh Quân rủ nhau đến một quán bar ở thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) chơi. Tại đây, anh Quân và anh Viết Đức được người bạn tên Nguyễn Lê Tuấn Anh (ngụ thị trấn Long Thành) rủ đi TP.Biên Hòa mua ma túy sử dụng.

Cả ba đi xe máy trên quốc lộ 51, khi đến đoạn trước cây xăng Long Đức (thuộc xã An Phước) thì gặp nhóm của Duy chạy xe máy cùng chiều phía trước. Ba người đã có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng trước mặt nhóm Duy để khiêu khích. Không chỉ vậy, một người ngồi trên xe của anh Quân còn đạp vào xe của Duy, làm cô gái ngồi phía sau Duy ngã xuống đường.

Bị khiêu khích, nhóm của Duy có thủ sẵn dao trong người phóng xe đuổi theo nhóm anh Quân. Khi đến ngã ba đường vào Khu công nghiệp Long Đức, nhóm của Duy đã đuổi kịp xe anh Quân và 2 bên dừng xe, xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Kỳ Đức đã dùng dao chém anh Quân và anh Viết Đức trọng thương, rồi cùng đồng bọn phóng xe tẩu thoát.

Sau khi biết một trong hai nạn nhân đã tử vong, nhóm của Duy đều bỏ về quê lẩn trốn. Lãnh đạo PC45 đã cử trinh sát đến 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Định phối hợp với công an 2 địa phương này xác minh nơi ở của các nghi can: Duy, Kỳ Đức, Luận và Dũng để bắt giữ.

Cùng với sự hỗ trợ và tham gia vận động 3 đối tượng: Kỳ Đức, Dũng và Luận của Công an huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), vào ngày 19-6, ba đối tượng này đã đến Công an xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) đầu thú. Riêng Duy, sau khi biết đồng bọn đã ra đầu thú, vào ngày 20-6, cũng đã đến Công an huyện An Nhơn (tỉnh Bình Định) đầu thú.

Cả 4 đối tượng sau đó được di lý vào Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra. Làm việc với cơ quan điều tra, 4 nghi can đều thừa nhận tham gia vụ ẩu đả khiến 2 anh Quân và Viết Đức chết và bị thương.