Khởi tố nữ giám đốc vì công ty có dấu hiệu trốn thuế 120 tỉ đồng

Trước đố, ngày 30-7, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ Anđã khởi tố vụ án trốn thuế và khám xét khẩn cấp Công ty Tám Oanh và bắt giữ khẩn cấp Oanh để ngăn chặn hành vi tẩu tán tài liệu và phục vụ điều tra hành vi trốn thuế. Chồng của Oanh là ông Cao Đức Tám (47 tuổi) làm Giám đốc Công ty Tám Oanh).

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trước mắt cơ quan điều tra, khởi tố Oanh và đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với những người có liên quan. Qua điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Tám Oanh có dấu hiệu trốn thuế trên 120 tỉ đồng trong khoảng thời gian từ 2011 đến nay.





Hoàng Thị Oanh (phải)- Phó Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh tại cơ quan công an.

Như PLO đã đưa tin sáng 30-7, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện chiếc xe ô tô bán tải và hai người chạy xe máy mang theo cặp xách và chở hai bao tải, rời nhà riêng và là trụ sở Công ty Tám Oanh, đi ra quốc lộ 1A. Do vậy, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp CSGT ra tín hiệu yêu cầu xe ô tô bán tải và hai xe máy dừng lại để kiểm tra, phát hiện những người này đi tẩu tán giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuế của công ty.

Ngay lúc đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An vượt tường rào, ập vào nhà của vợ chồng Tám, Oanh phát hiện hai vợ chồng cùng các nhân viên đang đốt cháy và tẩu tán từng đống giấy tờ, tài liệu.



Công an đã thu giữ rất nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc trốn thuế của Công ty Tám Oanh.

Công an kiểm tra camera của gia đình Tám, Oanh cho thấy khoảng 7h20' vợ chồng Tám, Oanh và một số người nhân viên công ty bắt đầu gom nhiều tài liệu trong nhà để mang đi tẩu tán.

Sau khi khám xét công ty, công an đã thu giữ rất nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc trốn thuế của Công ty Tám Oanh.

Để khám xét công ty và bắt giữ Oanh và kịp thời ngăn chặn hành vi tẩu tán tài liệu, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An phải huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ và phối hợp cùng CSGT và Công an huyện Diễn Châu cùng lực lượng chức năng.

Được biết, Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (đội 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) được thành lập, hoạt động từ ngày 21-3-2007 đến nay. Công ty do ông Tám làm giám đốc, Oanh làm giám đốc, ngành nghề kinh doanh chính là nhập gỗ từ Lào về nước sau đó chế biến bán trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc… Đây là công ty lớn về lâm sản trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.