Khởi tố nữ quái lừa đảo chiếm đoạt xe 7 ô tô

Trước đó, ngày 15/5/2010, Thanh đã tới Công ty TNHH Duy Phát (địa chỉ tại 1994 đường Láng, do anh Nguyễn Quốc Công làm GĐ) làm hợp đồng thuê 2 chiếc ô tô 4 chỗ của công ty Duy Phát. Tiếp tục, ngày 1/7/2010, Thanh lại thuê của Công ty này một chiếc ô tô nữa.

Do nợ nần, không có tiền trả, ngày 20/7/2010, Thanh đã làm giả giấy tờ ủy quyền bán xe và bán chiếc Camry BKS: 29S-0340 cho anh Lâm với giá 300 triệu đồng; Ngày 27/7/2010, Thanh bán tiếp chiếc Mitsubishi cho anh Hải với số tiền 150 triệu đồng. Và ngày 1/8/2010, Thanh đã bán nốt chiếc xe thứ 3 mà thị đã thuê của Công ty Duy Phát là xe Camry BKS: 30U-8703 cho anh Đào Duy Anh lấy 750 triệu đồng.





Phạm Thị Thanh tại cơ quan công an

Hiện hai chiếc Camry này đã được cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) thu hồi, chiếc còn lại vẫn đang được truy tìm tung tích. Theo cơ quan CSĐT, qua giám định của Hội đồng định giá thì chiếc xe Camry BKS: 30U-8703 có giá trị là 806 triệu đồng, hai chiếc còn lại chưa được định giá. Tuy nhiên, theo hợp đồng giữa Thanh với Công ty Duy Phát thì hai chiếc xe này có giá trị là 52.000 USD.

Ngoài ra, cơ quan công an quận Đống Đa cũng nhận được được đơn trình báo của ông Phạm Xuân Cường – GĐ Công ty Bắc Việt về việc cho đối tượng Thanh thuê 2 ô tô BKS: 30P-3328 và 30P-3869 đã hết hạn mà Thanh chưa trả xe.

Cơ quan công an quận Đống Đa còn nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Xuân – GĐ Công ty Tân Việt về việc cho Thanh thuê 2 xe ô tô cũng quá hạn thuê nhưng chưa trả.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi 3 trong tổng số 4 xe này và tiếp tục điều tra, truy tìm tung tích chiếc còn lại.

Ngày 28/9, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, và ra lệnh bắt Thanh. Tại cơ quan CA, Thanh rất ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình dù mọi chứng cứ đã rõ ràng. Ngày 7/10/2010, cơ quan công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về hành vi “lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, đồng thời VKSND quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giam đối với đối tượng Thanh để phục vụ công tác điều tra.





Theo Nam Phong (VTC News)