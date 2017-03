Khởi tố nữ tài xế 'xe điên' làm 2 người chết ở Đắk Lắk

Khi làm việc với Cơ quan Công an, nữ tài xế 'xe điên' thừa nhận đã ăn nhậu cùng bạn bè trước khi điều khiển xe gây tai nạn. Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ."