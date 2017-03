Khởi tố phó giám đốc có bốn tiền án

(PL)- Phòng CSĐT phòng, chống tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Tất Thạch (tự Thạch “bảy”, phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Bảo, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) về tội bắt giữ người trái pháp luật. Thạch đã từng có bốn tiền án.