Khởi tố phó giám đốc “nhốt” giám đốc

Thạch "nhật", 37 tuổi, ngụ tại khối 12, P. Hà Huy Tập, TP.Vinh.

Thạch "nhật" bị khởi tố, bắt tạm giam ba tháng

Do biết Thạch là đối tượng hình sự (đã có bốn tiền án, tiền sự), ông Hoàng Đình Sơn giám đốc công ty TNHH Hoàng Gia Bảo (chuyên mua bán nứa, lùng sản xuất chân hương xuất khẩu, đóng tại bản Tục, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) vận động Thạch góp cổ phần vào công ty cốt để "bảo vệ" công ty trong môi trường làm ăn thường xảy ra cảnh tranh mua, tranh bán. Thạch góp hàng trăm triệu đồng và được phân làm phó giám đốc.

Do công ty làm ăn thua lỗ, thậm chí có lần bị UBND huyện đình chỉ hoạt động nên hai năm nay Thạch đòi lại tiền cổ phần. Đòi không được, Thạch yêu cầu ông Sơn "nhường" lại công ty nhưng ông Sơn không đồng ý.

Ngày 1-1, Thạch cùng hai người khác lên công ty yêu cầu ông Sơn ra thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong bàn chuyện. Trên đường đi, Thạch gí dao khống chế ông Sơn để lấy khẩu súng RG 88 (công cụ hỗ trợ có giấy phép), một điện thoại di động, một USB.

Đến thị trấn Kim Sơn, Thạch tiếp tục khống chế ông Sơn để xe đi tiếp hơn 200 km xuống huyện Đô Lương. Tại đây Thạch bắt đầu "nhốt" ông Sơn trong một phòng của nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Tân Sơn, huyện Đô Lương từ đêm 1-1.

Sáng 2-1, lợi dụng khi Thạch phê ma túy, ông Sơn bỏ trốn. Rất may ông trốn vào nhà của phó công an xã Tân Sơn. Từ đó, công an Đô Lương phối hợp PC45 lập chuyên án đấu tranh. Ngày 13-1 trinh sát của PC45 bắt khẩn cấp Thạch trên đường Đốc Thiết, P.Lê Lợi, TP. Vinh. Khám xét nơi ở của Thạch, công thu giữ ba cây kiếm và chiếc ôtô là phương tiện phạm tội.

Hiện PC45 đang làm rõ "phó giám đốc" này có liên quan hay không đến vụ cô giáo tiểu học Nguyễn Thị Đào được một thanh niên lạ mặt nhờ mang hộp "quà" từ TP.Vinh lên tặng ông Lữ Đình Thi (chủ tịch UBND huyện Quế Phong), ngày 23-12. Khi mở hộp "quà" này ông Thi hốt hoảng vì thấy một quả lựu đạn mỏ vịt ", đại tá Hòa cho biết.

Theo V.TOÀN (TTO)