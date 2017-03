Khởi tố “phù thủy gây mê” cướp tài sản

Trang bàn bạc với Mót tìm đàn ông có nhiều tiền, vàng, thích chuyện “em út” thì báo cho Trang làm quen để Trang dùng thuốc ngủ gây mê, chiếm tài sản. Mỗi “phi vụ” nếu trót lọt, Trang cho Mót 2 triệu đồng.

Mót tìm được anh T., ngụ xã Cửa Cạn và cho số điện thoại để Trang liên lạc làm quen. Trang giới thiệu tên là Phượng, kinh doanh bất động sản, muốn qua Phú Quốc mua đất. Ngày 2-5, anh T. đón Trang rồi đưa về nhà trọ ở thị trấn Dương Đông “tâm sự”. Tại đây, lợi dụng lúc anh T. không để ý, Trang bỏ thuốc ngủ vào lon bia rồi đưa anh uống. Hôm sau tỉnh dậy, anh T. phát hiện tài sản trên người (nhẫn vàng, ĐTDĐ, tiền mặt) đã đi theo “người đẹp”.

Tương tự, ngày 26-6, Trang làm quen với anh C., giới thiệu mình tên Hoa, qua Phú Quốc du lịch. Anh C. chở Trang đi tham quan rồi vào nhà trọ. Trang mua bốn lon bia, bỏ thuốc ngủ vào rồi lột sạch nhẫn vàng, ĐTDĐ và 700.000 đồng của anh C. rồi biến mất.

K.GIANG