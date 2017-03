Khởi tố phụ xe khách hiếp dâm nữ sinh viên

(PLO) - Ngày 20-3, Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Văn Tài (22 tuổi, làm nghề phụ xe khách, trú xóm 14, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội hiếp dâm.