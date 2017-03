Khởi tố Sang “mập” nghi can tổ chức sử dụng ma túy

Chiều 14-8, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định định tạm giam đối với Trương Văn Sang, (Sang “mập”, 45 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các nghi can liên quan như Nguyễn Phú Trung, Trương Văn Giàu và Bùi Hữu Quân bị Công an TP Cần Thơ phát hiện trong người có tàng trữ ma túy tổng hợp nhưng định lượng ma túy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời 19 người được test trong đêm 8-8 có kết quả dương tính với ma túy cũng bị xử phạt hành chính.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phan Minh Tấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Trước mắt khởi tố Trương Văn Sang và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án”. Cũng theo Đại tá Tấn, sáng 15-8, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ sẽ gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia triệt phá vụ việc bắt ma túy đêm 8-8 để động viên và khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân tham gia vụ triệt phá án trên.

Đối tượng Trương Văn Sang. Ảnh: CTV THIÊN SƠN

Khoảng 20 giờ 30 ngày 8-8, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ của PC47 cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Cần Thơ ập vào tầng trệt nhà hàng Diamond Palace (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nơi đang tổ chức một tiệc đầy tháng có trên 50 khách dự tiệc… Tại đây, công an bắt quả tang Sang, Trung, Giàu và Quân tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an tiến hành test nhanh 19 người tại đây có biểu hiện sử dụng ma túy, kết quả cả 19 người này đều phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp. Công an đã thu giữ tang vật gồm thuốc lắc, ma túy đá, ketamine…

Theo điều tra ban đầu, Sang Mập là đối tượng giang hồ có “số má” tại Cần Thơ. Tối 8-8, Sang đứng ra tổ chức đầy tháng cho con của một đàn em với khách mời trên 50 người. Sau khi dự tiệc, hàng loạt khách mời đi qua phòng riêng để sử dụng ma túy…

GIA TUỆ