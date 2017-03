Khởi tố sáu bị can vụ đánh công nhân chê cơm

Các bị can này liên quan đến vụ đánh công nhân vì đã dám chê cơm dở.

Cơ sở Mai Phong Phương của bà Mai Phú Phương có hợp đồng cung cấp suất ăn cho công nhân Xí nghiệp Tam Phước (Khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành). Trưa ngày 10-4, do suất ăn trưa không đảm bảo chất lượng nên khoảng 50 công nhân có hành động la lối, chửi bới cơ sở nấu ăn. Được tin báo, bà Phương cùng Huấn (chồng bà Phương), Phụng, Kiên, Trí, Thiện đi xe ôtô đến xí nghiệp. Tại đây, Huấn cùng các đồng phạm dùng dao, ống sắt đánh một số công nhân. Công nhân Huỳnh Ngọc Thái bị Kiên dùng hung khí đánh vào vai, vùng đầu và một người khác đánh trúng mắt. Hai bên đã thương lượng, bồi thường chi phí thuốc men. Do nạn nhân không tố cáo nên công an không khởi tố các bị can về hành vi cố ý gây thương tích.