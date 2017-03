Khởi tố tài xế tông chết hai vợ chồng cùng con trai

(PLO)- Sáng 28-10, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An)- tài xế xe gây tai nạn khiến hai vợ chồng và đứa con trai chết, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.